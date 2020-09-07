مأرب: بدء الدراسة للمرحلتين الأساسية والثانوية من 13 شهر سبتمبر الجاري 

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أصدر مكتب التربية والتعليم بمحافظة مأرب تعميماً قضى بتأجيل العملية الدراسية للمرحلة الأساسية إلى يوم 13 سبتمبر 2020.
جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة مدير مكتب التربية والتعليم علي العباب وضم مدراء إدارة المكتب لمناقشة التعميم الوزاري حول انتظام العملية للمرحلتين الاساسية والثانوية للعام الدراسي 2021/2020م.
وأقر الاجتماع أن تبدأ الدراسة للمرحلتين الاساسية والثانوية يوم الاحد 13 سبتمبر 2020، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية والصحية لضمان سلامة الطلاب والطالبات في المدارس من وباء كورونا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في عموم مديريات المحافظة.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد اقترحت أن تستأنف العملية التعليمية في المناطق المحررة بدء من يوم 6/9/ 2020م.
يذكر أن العملية التعليمية لجميع المراحل توقفت في المناطق المحررة بسبب تفشي جائحة كورونا، منذ مارس الماضي.
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