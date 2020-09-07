​إعتداءات وحملات تشويه.. الأطباء يشكون من انتهاكات حوثية مستمرة تمارس ضدهم

شكا أطباء وصيادلية في العاصمة صنعاء من تعرضهم للاعتداءات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر طبي خاص لـ"يمن شباب نت"، "إنهم يتعرضون للاعتداءات المتكررة من قبل متنفذين حوثيين بالإضافة إلى الحملات الإعلامية المسعورة التي يتعرضون لها من قبل ناشطين وشخصيات تابعة للميليشات الحوثية الانقلابية".

والجمعة الماضية كانت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين قد أصدرت بيان "دعت فيه الجهات الرسمية إلى حماية الكوادر الطبية، ومنها الحبس والتشهير للدكتور عبدالرحمن العريفي اخصائي جراحة المسالك البولية بهيئة مستشفى 26 سبتمبر بمتنة، وإطلاق سراحة من السجن".

كما دعت النقابة في بيانها إلى إيجاد حل لوقف الإعدادات المتكررة على الكادر الطبي والصحي ووقف وتجريم الحملات الإعلامية المسعورة والممنهجة والتي كان آخرها الهجمة الإعلامية المرفوضة من النقابة شكلا ومضمونا على هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء وكادرة الخدمي والطبي.

يشار إلى القطاع الطبي والصحي يشهد تدهور غير مسبوق في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وسط استمرار عملية السطو والنهب التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق الكوادر الطبية والقطاع الصحي منذ ست سنوات.

