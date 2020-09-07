شكا أطباء وصيادلية في العاصمة صنعاء من تعرضهم للاعتداءات المستمرة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وقال مصدر طبي خاص لـ"يمن شباب نت"، "إنهم يتعرضون للاعتداءات المتكررة من قبل متنفذين حوثيين بالإضافة إلى الحملات الإعلامية المسعورة التي يتعرضون لها من قبل ناشطين وشخصيات تابعة للميليشات الحوثية الانقلابية".
والجمعة الماضية كانت نقابة الأطباء والصيادلة اليمنيين قد أصدرت بيان "دعت فيه الجهات الرسمية إلى حماية الكوادر الطبية، ومنها الحبس والتشهير للدكتور عبدالرحمن العريفي اخصائي جراحة المسالك البولية بهيئة مستشفى 26 سبتمبر بمتنة، وإطلاق سراحة من السجن".
كما دعت النقابة في بيانها إلى إيجاد حل لوقف الإعدادات المتكررة على الكادر الطبي والصحي ووقف وتجريم الحملات الإعلامية المسعورة والممنهجة والتي كان آخرها الهجمة الإعلامية المرفوضة من النقابة شكلا ومضمونا على هيئة المستشفى الجمهوري بصنعاء وكادرة الخدمي والطبي.
يشار إلى القطاع الطبي والصحي يشهد تدهور غير مسبوق في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وسط استمرار عملية السطو والنهب التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحق الكوادر الطبية والقطاع الصحي منذ ست سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر إعتداءات وحملات تشويه.. الأطباء يشكون من انتهاكات حوثية مستمرة تمارس ضدهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.