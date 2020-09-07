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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمانة الإنتقالي تناقش تطورات المشهد الاقتصادي في الجنوب والأداء الإعلامي للمجلس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
عقدت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي، مساعد الأمين العام.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الجعدي ضرورة استشعار المعاناة التي يعيشها المواطن في الوضع الراهن، مشددا على ضرورة "إعادة تأسيس وجود الدولة، والاستفادة من الكادر الجنوبي الذي عليه أن يكون مهيئاً وعلى أتم الاستعداد لتقديم يد العون لإنجاح عمل كل من يسعى لخير العاصمة عدن وفي مقدمتهم المحافظ أحمد حامد لملس، داعياً الجميع إلى أن يكونوا سندا له وإلى جانبه لانتشال العاصمة من الواقع الصعب الذي تعيشه.
واستعرض الاجتماع تقرير المشهد الاقتصادي للأسبوعين الماضيين، التي تضمن شرحاً وافياً لمشكلات الأراضي والممتلكات العامة، وارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار السلع ورسوم الحوالات، وأيضا تطورات سوق النفط ومشتقاته، وكذلك المعونات الإنسانية وآلية توجيهها، بالإضافة إلى سوء الخدمات العامة وعرقلة صرف المرتبات، وتعثر المشاريع الاستثمارية، وتدهور السياحة.
كما ناقش الاجتماع التقرير المقدم من دائرة الشؤون المالية والإدارية عن مستوى الانضباط الوظيفي في الأمانة العامة لهيئة الرئاسة لشهر أغسطس 2020م.
واستمع المجتمعون إلى تقرير عن أداء الدائرة الإعلامية خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2020م، حيث أشاد المجتمعون بالدور الكبير الذي تقوم به الدائرة الإعلامية كواجهة رسمية تقوم بتأدية العمل الإعلامي الرسمي للمجلس بالشكل المطلوب، والجهود التي تقوم بها في هذا الجانب.
وكان الاجتماع قد استعرض أيضاً محضره السابق وصادق عليه، بالإضافة إلى تقارير نشاط دوائر الأمانة العامة خلال الأسبوع المنصرم، والتكليفات المناطة بالأمانة العامة وماتم بشأنها
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