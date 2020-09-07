أنباء عن وفاة رئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أفادت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور، عبدالقادر باجمال، توفي، عقب تدهور حالته الصحية، عن عمر ناهز الـ67 عاماً .



وباجمال ولد في 18 فبراير 1946 بمديرية سيئون. وحصل على البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة عام 1974، ودبلومات تخصصية في التخطيط والإدارة المالية خلال عامي 1979 و1978 .

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بدا العمل السياسي ضمن "حركة القوميين العرب" في 1966، وشغل رئيساًلاتحاد الطلاب القوميين بعدها

عمل قبل الوحدة نائباً لسكرتير اللجنة المركزية لـ"الحزب الإشتراكي اليمني" (1978)،وعضواً في اللجنة المركزية للحزب (1980)، وحكومياً نائباً أول لوزير التخطيط في 1979،ثم وزيراً للصناعة عام 1980، ثم وزيراً للطاقة والمعادن عام 1985، كما شغل منصب وزير خارجية اليمن الجنوبي .

وعقب الوحدة، شغل باجمال عضوية مجلس النواب لدولة الوحدة، ورئيساً للهيئة العامة للمناطق الحرة عام 1991، ثم نائباً لرئيس الوزراء في 1994 ، ونائباً لرئيس الوزراء وزير التخطيط والتنمية (1997)، ونائباً لرئيس الوزراء وزيراً للخارجية 1998،ثم رئيساً للحكومة2001 و2003 و2006.