مقتل 13 حوثيا وجرح 20 آخرين في الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الإثنين، مقتل 13 عنصرا حوثيا، في معارك مع القوات المشتركة بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد، بالتزامن مع معارك عنيفة مع المليشيا الانقلابية بمحافظتي الجوف ومأرب.



وقال الجيش الوطني، في بيان، إن القوات المشتركة، أحبطت تسللا لمليشيا الحوثي في جبهة "مريس"، وكبدتها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وأسفرت المعارك، عن مقتل 13 مسلحا حوثيا وإصابة 20 آخرين، فيما لاذ بقية المجاميع الحوثية بالفرار، وفقا للبيان.

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وبالتزامن مع تلك المواجهات، استهدفت مدفعية الجيش الوطني، تعزيزات للمليشيا الحوثية في القطاع الجنوبي لمديرية "مريس" جنوبي شمال المحافظة، وكبدتها خسائر فادحة.

وفي محافظة الجوف، شمالي البلاد، واصلت قوات الجيش الوطني، والمقاومة الشعبية، تقدمها لليوم الرابع على التوالي في جبهة "النضود".

وسيطرت القوات على عدد من المواقع على رأسها "قرن بن عجيل" و"المحازيم"، وسط خسائر فادحة في صفوف المليشيا الحوثية.

وكانت مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا صعدت من هجماتها الإرهابية خلال الأيام الماضية بعدد من المحافظات، بهدف إفشال التحركات الأممية لتفعيل الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار.