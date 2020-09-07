- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أدانت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة 109 أشخاص بتهم انتحال الصفة والتحريض والمساعدة لدول العدوان السعودي وحلفائها والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية وإعانة العدو ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً.
وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عُقدت اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي مجاهد أحمد العمدي، بحضور وكيل النيابة أحمد محمد القيز وعضو النيابة خالد عمر سعيد بإدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام ومعاقبتهم بالإعدام تعزيراً ومصادرة جميع أموالهم العقارية والمنقولة الموجودة داخل الجمهورية اليمنية وخارجها وتوريدها إلى الخزينة العامة للدولة.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بتسليم مبلغ أربعة ملايين ريال للمحامين المتولين الدفاع عنهم.
وقرّرت المحكمة عدم قبول الدعوى ضد ثلاثة أشخاص لسبق الفصل فيها.
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم إلى الأدلة المادية والتقارير الرسمية المقدمة من النيابة الجزائية.
وكانت النيابة الجزائية وجهت لـ112 شخصاً فارين من وجه العدالة تهم انتحال الصفة والتحريض والمساعدة لدول العدوان السعودي وحلفائها على ارتكابهم أفعالاً تمس استقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها والاتصال غير المشروع بدولة أجنبية وإعانة العدو بالاستمرار في عدوانه على اليمنيين للإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي والدبلوماسي.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء اليمني يدين 109 من المرتزقة بتهمة الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.