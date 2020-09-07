شكرا لمتابعة خبر عن الحكومة اليمينة : الحوثي ينتحر في مأرب والجوف وتتحدث عن أمر لن تقبل به ولن يستمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الخارجية محمد الحضرمي يوم امس الاحد "ان جماعة الحوثي تتخذ من اتفاق ستوكهولم ووقف إطلاق النار في الحديدة دافعاً للتصعيد العسكري في المناطق الأخرى، وهو الأمر الذي لن نقبل به ابدا ولن يستمر".

وأكد الحضرمي خلال لقائه مع القائم بأعمال السفارة الألمانية لدى اليمن يان كرواسر، حرص الحكومة على الوصول الى سلام شامل ومستدام وفقا للمرجعيات المتفق عليها.. لافتا الى ان تعنت جماعة الحوثي واستمرار حربها العبثية على اليمنيين يشكل العائق الحقيقي لجهود المبعوث الاممي.

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وتطرق إلى المحاولات العسكرية الانتحارية اليائسة جماعة الحوثي في محافظة مأرب والجوف والتي تكسرت أمام شجاعة وصمود أبناء الجيش الوطني.

وأوضح أن جماعة الحوثي تعمل على تقويض عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، وارتكاب العديد من الخروقات التي تم الرفع بها للامين العام للامم المتحدة، والتي تهدد وقف إطلاق النار.

مشدداً على أهمية التحقيق في استهداف العقيد الصليحي ونقل مقر البعثة إلى مكان محايد في الحديدة ليتسنى لها العمل بحرية وبما يضمن تنفيذ البعثة لولايتها المحددة بموجب قرار مجلس الأمن 2452.

وحذر وزير الخارجية من استمرار مراوغة جماعة الحوثي بملف خزان صافر العائم من خلال طرح شروط تعجيزية أمام وصول الفريق الاممي الفني للناقلة العملاقة، لافتاً إلى ضرورة استمرار ممارسة الضغوط على تلك المليشيات لحل هذه القضية لما لها من تداعيات كارثية على اليمن والمنطقة والملاحة الدولية بشكل عام.

من جهته، جدد القائم بالأعمال الألماني التأكيد على موقف بلاده الداعم لامن واستقرار ووحدة وسلامة الاراضي اليمنية وللجهود الاممية المبذولة لتحقيق السلام الشامل وعودة الامن والاستقرار.