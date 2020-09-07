شكرا لمتابعة خبر عن مصدر عسكري الإمارات تزود المجلس الإنتقالي بطائرات مسيرة .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر عسكرية إن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا ، حصل على طائرات مسيرة من الامارات ، وبات يستخدمها في الحرب التي يخوضها ضد الحكومة الشرعية في محافظة أبين.

وقال المصدر العسكري الذي لم يذكر اسمة ، إن الإمارات زودت المجلس بعدد من الطائرات المسيرة بشكل سري ، مشيرًا إلى أن هذه الطائرات أُبقيت في مواقع محددة ومنفصلة عن بقية العتاد والأسلحة التي يملكها الانتقالي.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

Advertisements

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

والجمعة الماضية ، قُتل ثلاثة جنود وأصيب نحو ثمانية آخرين، بينهم ضابط برتبة عقيد، في هجوم قالت مصادر إن طائرات مسيرة شنته على موقع عسكري للجيش في محافظة أبين.

وهي المرة الأولى التي يدخل الطيران المسير في المعركة، حيث يعتمد الانتقالي بشكل كبير في التسليح الحربي على الإمارات إذ تزوده بأسلحة نوعية بشكل مستمر، حسب تأكيدات حكومية.

يذكر أن إيران زودت الحوثيين بهذا السلاح للمرة الأولى مطلع 2018م ، حيث أطلق الحوثيون الطائرة المسيرة الأولى "قاصف 2k"، لاستهداف وحدات من التحالف السعودي الإماراتي بقاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب البلاد، ثم توالت هذه الضربات ولا زالت مستمرة حتى اليوم.