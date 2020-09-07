شكرا لمتابعة خبر عن بينهم الطاهري والشهيد ربيش وجواس محكمة حوثية تقرر الحجز التحفظي على أموال وممتلكات 75 قائدا عسكريا بارزا..الأسماء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت محكمة حوثية في العاصمة صنعاء ، الحجز والتحفظ على ممتلكات 75 عسكريًا بارزًا بالحكومة اليمنية.

ووفق وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين ، مساء امس الأحد، "عقدت المحكمة العسكرية المركزية بصنعاء جلسة علنية لمحاكمة 75 عسكريا ، إثر اتهامهم بالانضمام إلى قوات العدو (في إشارة للتحالف العربي) وتسهيل دخوله إلى البلاد".

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وقررت المحكمة "الحجز التحفظي على جميع أموال وممتلكات المتهمين المنقولة وغير المنقولة داخل البلاد أو خارجها".

ولم يصدر على الفور رد من المحكوم عليهم، فيما لا تعترف حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي ولا مسؤوليها بأي أحكام صادرة عن محاكم صنعاء باعتبارها "مسيسة وغير شرعية" وخاضعة للحوثيين.

ويمتلك العديد من المسؤولين والقادة العسكريين الحكوميين، عقارات وممتلكات أخرى، في مناطق خاضعة للحوثيين، لا سيما في العاصمة صنعاء.

والأحد ، أصدرت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية في محافظة مأرب (شرق)، حكما نهائيا بإعدام 5 حوثيين، إثر إدانتهم بعدة اتهامات أبرزها "تنفيذ اغتيالات ضد عسكريين بالجيش اليمني وزرع عبوات ناسفة".

*اسماء القادة العسكريين:

1- اللواء الركن ناصر عبدربه الطاهري

2- اللواء الركن أحمد حسان صالح جبران

3- اللواء الركن ثابت مثنى جواس

4- العميد الركن صادق علي سرحان مهيوب

5- العميد الركن عبدالكريم محمد أحمد الصيادي

6- العميد الركن سند عبدالله محمد الرهوي

7- العميد الركن عمر يحيى فتيني سجاف

8- العميد الركن عبدالله محمد علي معزب

9- العميد الركن عبدالعزيز محمد حنكل

10- العميد الركن احمد عبدالله علي تركي

11- العميد الركن احمد صالح محمد البحش

12- العميد الركن سعيد محمد سعيد الشعملي

13- العميد الركن عبدالرب صالح الاصبحي

14- العميد عبدالعزيز احمد ناصر المجيدي

15- العميد حمدي حسين شكري الصبيحي

16- العميد عبده حمود علي الصغير

17- العميد علي مقبل صالح الضالعي

18- العميد ناصر سعيد سريع العنبوري

19- العميد محسن محمد احمد الخبي

20- العميد عبده محمد الحذيفي

21- العميد عادل هاشم القميري

22- العميد يوسف علي الشراجي

23- العميد محسن علي مرشد خصروف

24- العميد هيكل محمد صالح حنتف

25- العميد محمد غالب السوادي

26- العميد مفرح محمد علي بجيبح

27- العميد عمر جوهر إبراهيم سعيد

28- العميد هاشم السيد الجنيدي

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29- العميد صالح أحمد طيمس

30- العميد فهمي حاج محروس الصيعري

31- العميد عبدالله سعيد الاسلمي

32- العقيد الركن عبده عبدالله مجلي

33- العقيد الركن طاهر علي العقيلي

34- العقيد الركن توفيق محمد القيز

35- العقيد الركن ناصر علي عبدالله الذيباني

36- العقيد الركن عبدالرحمن ثابت الشمساني

37- العقيد الركن عبدالله احمد الصبيحي

38- العقيد الركن علي عمار محسن الجايفي

39- العقيد الركن منصور علي حسين الزافني

40- العقيد الركن احمد علي حمود الكوكباني

41- العقيد الركن ناصر عبدالله هادي قيس

42- العقيد الركن منصور سعد احمد حساني

43- العقيد الركن خالد قاسم فاضل

44- العقيد صالح مبارك العامري

45- العقيد صغير حمود عزيز السفياني

46- العقيد عسكر احمد محمد زعيل

47- العقيد علي حميد منصور القشيبي

48- العقيد علي صالح الكليبي

49- العقيد صالح احمد السيد

50- العقيد إبراهيم علي احمد حيدان

51- العقيد ناصر حسين الشجني

52- العقيد محمد علي الجرادي

53- العقيد خالد صالح حسين الاقرع

54- العقيد محمد علي الصوفي علوي الميسري

55- العقيد عبداللطيف القبلي نمران المرادي

56- العقيد علي محسن مبارك الهدي

57- العقيد فيصل علي قائد

58- العقيد احمد علي أحمد معوضة

59- العقيد ربيش علي وهبان العليي

60- المقدم ركن مسفر ناصر الحارثي

61- المقدم ركن عبدالرقيب عبده دبوان الشرعبي

62- المقدم منصور عبد الله ثوابة

63- المقدم علوي علي ناصر الحارثي

64- المقدم منصور علي يحيى الحنق

65- المقدم أمين علي العكيمي

66- المقدم عبدالله محمد الحاضري

67- المقدم فواز محمد حزام الضبري

68- المقدم الحسن علي ابكر

69- المقدم إسماعيل حسن زحزوح

70- المقدم احمد علي محمد البعداني

71- المقدم أمجد خالد فرحان قاسم

72- الرائد محمد سالم عبود الشريف

73- عمار علي احمد الجندبي

74- العقيد الركن عادل علي علي هادي

75- الرائد عادل صالح صالح الشبية