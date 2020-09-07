شكرا لمتابعة خبر عن 7 أيام عصيبة على الحوثيين في جبهة نهم وقائد عسكري يكشف الخسائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تكبدت جماعة الحوثي خسائر كبيرة في جبهة نهم شرقي صنعاء ، خلال اسبوع، طبقا لما ذكره قائد عسكري في الجيش اليمني.

وقال العقيد فيصل ناصر مختار، رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية السابعة في تصريح لموقع الجيش إن أبطال الجيش والمقاومة يلقنون جماعة الحوثي الهزائم والخسائر، التي لا تنسى، نظراً للأعداد الكبيرة التي تزج بهم إلى الموت.

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وأضاف أن الجيش خلال الـ"7" الأيام الماضية استعاد مواقع عسكرية مهمة في نجد العتق، إضافة إلى استعادة آليات عسكرية، وتدمير أخرى خلال المعارك.

وأكد أن 15 عربة تم استعادتها من جماعة الحوثي، وعدداً من الأسلحة الثقيلة والعشرات من "العيارات" المتوسطة، وكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة "الكلاشينكوف".

ووجه العقيد فيصل ناصر رسالته إلى المواطنين، ممن يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي ، بأن عليهم المحافظة على أولادهم وشبابهم، وعدم السماح لمن يعبث بهم، ويسوقهم إلى حتفهم، مشيراً إلى أن الحوثين يتركون جثث القتلى، كما هي في الشعاب والأدوية.

وأضاف أن معنويات الأبطال كبيرة وفي صمود راسخ، وأن النصر قريب، وسيأتي من ثبات المقاتلين، الذين يجرعون جماعة الحوثي الانكسارات، والهزائم، في مختلف الجبهات التي تواجه مشروع الحوثي التدميري.