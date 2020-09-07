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عدن - ياسمين التهامي - رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين في اليمن: نواجه عملية تطهير عرقي من الحوثيين !

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جديد اب برس

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نعمان الحذيفي رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين وعضو مؤتمر الحوار الوطني إن (المهمشين) ذوي البشرة السوداء من اليمنيين واللاجئين الافارقة يواجهون عملية تطهير عرقي من قبل مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والتي زجت مؤخرا بالمئات منهم إلى جبهات القتال. ودعا الحذيفي الأمم المتحدة ومبعوثها في اليمن مارتن غريفيث والمجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لحمايتهم من التصفية العرقية التي يتعرضون لها كواجب أخلاقي وحق إنساني وأممي أكدت عليه التشريعات والمواثيق والمعاهدات الدولية والانسانية. ونقلت"الثورة نت"عن الحذيفي قوله: إن مليشيا الحوثي تعرضت لخسائر بشرية هائلة في الآونة الأخيرة في جبهات القتال بمأرب والجوف والبيضاء، وللتخفيف من فاتورة خسائرها لجأت لذوي البشرة السوداء في مناطق سيطرتها وإرغامهم على القتال معها في الجبهات مستغلة حالتهم المعيشية الصعبة. وأكد رئيس الاتحاد الوطني للمهمشين أن مليشيا الحوثي تقوم بدفع المغرر بهم من الأطفال والشباب ذوي البشرة السوداء كدروع بشرية من خلال تقديمهم في الصفوف الأمامية للقتال وعناصرها في مؤخرة الجبهة، وهو ما أدى إلى وقوع الكثير منهم قتلى وجرحى. وقال الحذيفي إن مليشيا الحوثي تدفع بالبسطاء من أبناء الشعب اليمني للموت فقط، ولا شيء غير الموت ، لأنها ترى أن هؤلاء القتلى لايمثلون خسارة لها مادام الدم من رأس القبيلي والسلاح من مخازن الدولة الذي نهبته. وكانت مليشيا الحوثي شيعت خلال الأيام الأربعة الماضية أعدادا من ذوي البشرة السوداء الذين قتلوا في الجبهات بينهم الطفل فارس مبروك مبارك السود (9سنوات) والطفل مطلق الطويل (13 سنة)، في حين ماتزال جثث العشرات منهم في جبهات القتال. وقال الحذيفي معلقا على مقتل الطفلين إن الحوثي يقتل أطفالنا بدون ذنب اقترفوه سوى أنهم وجدوا أنفسهم تحت سطوته.. معتبرا مايتعرض له ذوي البشرة السوداء أو المهمشين ‏كارثة من الكوارث التي حلت فوق رؤوسهم ورؤوس كل أبناء اليمن.