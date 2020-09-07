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عدن - ياسمين التهامي - شعب حضرموت بطلاً لكأس الدوري التنشيطي بتغلبه على وحدة عدن !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements نادي شعب حضرموت، اليوم الأحد، ببطولة الدوري التنشيطي لأندية الجمهورية المقامة في سيئون. وتمكن شعب حضرموت من الفوز على نظيره وحدة عدن بضربات الترجيح، انتهت بثلاث ضربات مقابل ضربتين. وحصل شعب حضرموت إلى جانب كأس البطولة على ثلاثة ملايين ريال من الشباب والرياضيين وثلاثة أخرى من الاتحاد، في حين حصل وحدة عدن على أربعة ملايين مناصفة موزعة بين الوزارة والاتحاد. وفي نهاية المباراة التي حضرها الآلاف في استاد سيئون الأولمبي، كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة طلال بن حيدرة ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي عصام الكثيري البطل بالميداليات الذهبية والكأس، وأفضل حارس وهداف الدوري

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