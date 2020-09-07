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عدن - ياسمين التهامي - عدن.. إعدام المدانة الثالثة "بلقيس" بجريمة "طفل البساتين"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements السلطات القضائية في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق المدانة الثالثة بعد نحو عامين على الجريمة المروعة التي اشتهرت إعلاميا باسم "طفل البساتين" محمد البارودي. وكانت المحكمة أرجأت تنفيذ الحكم في المدانة الأخيرة بلقيس، حتى تستوفي حملها ورضاعة طفلها. وقبل عامين تم إعدام اثنين من المتورطين في الجريمة في نفس الساحة، فيما تأخر تنفيذ الحكم بحق المدانة بلقيس نظرا لحملها وحتى تضع مولودها ويبلغ عامين بحسب القانون والشرع. وعقب الانتهاء من تنفيذ حكم الإعدام نُقل جثمان المدانة إلى مستشفى الصداقة لتسليمها لذويها. وكان القضاء قد أدان ثلاثة من المتهمين في قضية اغتصاب وقتل الطفل محمد سعد أحمد مسعود البارودي (12 عاماً) أو ما عرفت إعلاميا بقضية "طفل البساتين"، والتي أثارت استنكارا مجتمعيا واسعا. واغتصب شابان الطفل محمد البارودي في منطقة البساتين بمديرية دار سعد قبل عامين ثم قتلاه وقطعا جثته بمساعدة امرأة (التي أعدمت اليوم) هي أم أحد الجناة، وبتستر من زوجها الذي حكم عليه بالسجن أربع سنوات.

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