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عدن - ياسمين التهامي - 8 فوائد لشرب الماء على الريق.. تعرف عليها!

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جديد اب برس

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ر نساء اليابان بنحافتهن وصحتهن ووجوههن المشرقة. ورغم أن الوراثة تلعب دوراً في ذلك، يعتقد الكثيرون أن عادتهن الصباحية قد تكون ساعدتهن على البقاء بصحة جيدة. ببساطة، أغلب نساء اليابان يشربن الماء مباشرة بعد الاستيقاظ. إن هذه العادة، التي باتت متجذرة في اليابان، أصبحت الآن شكلاً من أشكال التداوي بالماء الذي ثبت علمياً أنه علاج لعدد من الاضطرابات في الجسم. وعلى خلاف الناس في الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، لا يعاني اليابانيون بشدة من اضطرابات مثل السمنة ومرض السكري. وهو ما يدعم الحجة القائلة إن علينا أن نتعلم من نمط حياتهم الصحي. يمثل الماء نسبة 70 في المائة من جسم الإنسان. لذا، من الضروري الحفاظ عليه منتعشا ومزودا بالماء كي يعمل بشكل صحيح. وعندما لا تلبى حاجة الجسم من الماء، يؤدي ذلك إلى مجموعة من الآثار الصحية السلبية على المديين القصير والطويل.. موقع «لايف هاك» استعرض 8 فوائد قال إن شرب الماء عند الاستيقاظ يحققها: 1- يساعد على تخليص الجسم من السموم: يؤدي شرب الماء إلى تحفيز الحركة في أمعائك. خلال الليل، يقوم جسمك بإصلاح خلله بنفسه وحجز كل السموم الموجودة في الجسم. عندما تشرب الماء على الريق، ستقوم بطرد تلك السموم الضارة ما يجعل جسمك صحياً. فشرب الكثير من الماء يمكن أن يساعد في زيادة خلايا العضلات وخلايا دم جديدة. 2- يحسن عمليات التمثيل الغذائي (الأيض): كما يمكن لشرب الماء على معدة فارغة أن يزيد نسبة التمثيل الغذائي لديك بنحو 24 بالمائة. وهو أمر مهم بالنسبة للأشخاص الذين يخضعون لنظام حمية صارم. فزيادة الأيض تعني تحسن الجهاز الهضمي. وستكون قادراً على اتباع نظامك الغذائي المعتاد بسهولة أكثر إذا كان هضمك أسرع. ويؤدي شرب الماء بعد الاستيقاظ مباشرة إلى تنقية القولون ما يسهل امتصاص العناصر الغذائية. 3- يعزز فقدان الوزن بشكل صحي: عندما تشرب الماء في الصباح على الريق، ستتخلص من كل السموم وسيتحسن جهازك الهضمي. وستكون أقل شعوراً بالجوع ما سيحد من شهيتك. وسيمنع ذلك من زيادة الوزن الناجمة عن الإفراط في الأكل. 4- يخفف حرقة المعدة وعسر الهضم: ينجم عسر الهضم عن زيادة الحموضة في المعدة. وكما تنتج حرقة المعدة عن ارتجاع الأحماض إلى المريء. وعندما تشرب الماء، تدفع هذه الأحماض إلى أسفل ويخف تركيزها ما يؤدي إلى حل مشكلة الحموضة وعسر الهضم. كما يحضر شرب الماء معدتك لاستقبال الفطور. 5- يحسن مظهر البشرة ونضارة الجلد: يؤدي الجفاف إلى ظهور مبكر للتجاعيد والمسام العميقة في الجلد. وقد خلصت دراسة إلى أن شرب نصف لتر من الماء بعيد الاستيقاظ يزيد تدفق الدم في الجلد ويجعله يشع. كما أن شرب المزيد من الماء خلال اليوم يعني أن جسمك سيتخلص من مزيد من السموم ما يجعل بشرتك أكثر إشعاعاً. 6- ينمي شعراً لامعاً وصحياً: يمكن أن يترك الجفاف تأثيراً خطيراً على نمو الشعر. ويؤدي شرب الكثير من الماء إلى تغذية شعرك. فالماء يشكل نحو ربع وزن الشعر. وقد يؤدي تناول كميات قليلة من الماء إلى تقصف الشعر ورقته. لذا، عليك شرب مزيد من الماء خلال اليوم. لكن شربه على معدة خاوية يمكن أن يحسن نوعية شعرك إلى درجة كبيرة. 7- يمنع حصوات الكلى والتهابات المثانة: بات من المعروف أن شرب الماء عند الاستيقاظ يخفف تركيز الأحماض الذي يؤدي إلى تكون حصوات في الكلى. وكلما شربت مزيداً من الماء، كلما حميت نفسك من مختلف أنواع التهابات المثانة التي تسببها السموم. 8- يقوي جهاز المناعة: يساعد شرب الماء على معدة فارغة في تنظيف الجهاز اللمفاوي وتحقيقه للتوازن وهو ما يزيد مستويات المناعة. وتمتعك بجهاز مناعة قوي سيجعلك في مأمن من الكثير من الأمراض. بعد أن عرفنا هذه الفوائد، يتعين علينا الإجابة على بعض الأسئلة التي تساعد الإجابة عليها في تحقيق أعلى درجات الاستفادة من شرب الماء عند الاستيقاظ. كيف أتعالج بالماء؟ - اشرب نحو 160 مللتراً من الماء أربع مرات مباشرة بعد الاستيقاظ قبل السواك وعلى معدة فارغة. ثم امتنع عن تناول أي أكل قبل 45 دقيقة. - اشرب الماء قبل 30 دقيقة من تناول الطعام. احرص على عدم شرب الماء قبل مرور ساعتين على تناول الفطور والغداء والعشاء. - إذا كنت لا تتحمل شرب كل هذه الكمية من الماء عند الاستيقاظ، ابدأ بشرب كأس واحدة أو ما يمكن أن تتحمله. يمكنك زيادة الكمية المتناولة إلى أن تصل إلى الهدف المنشود عند الاستيقاظ وهو 640 مللترا. متى أتوقع النتائج؟ - السكري وارتفاع ضغط الدم: 30 يوماً. - الإمساك والتهاب المعدة: 10 أيام. - مرضى السل: 90 يوماً.