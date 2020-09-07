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عدن - ياسمين التهامي - بن دغر: وحدة وأمن واستقرار اليمن قضايا لا يمكن المساومة عليها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام مخاوفه من استمرار الصراع في اليمن الذي تسبب به الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً على الدولة، وما قد ينتج عنه من مخاطر قد تؤدي إلى تقسيم اليمن. وأكد بن دغر خلال لقائه السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو أن مشروع تقسيم البلاد أمر لا يمكن للشعب اليمني القبول به، فوحدة وأمن واستقرار اليمن قضايا لا يمكن المساومة عليها، ولا يمكن السماح بحدوثها. وفي اللقاء بحث الجانبان الخطوات التنفيذية لاتفاق الرياض والتي ترعاه المملكة العربية السعودية، والصعوبات التي تقف أمام تنفيذة، وأسباب تعثر الإجراءات في شقيها السياسي والعسكري، وأكد الجانبان حرصهما على المضي نحو استكمال آلية التنفيذ المتفق عليها في الرياض في أغسطس الماضي. وأكد بن دغر حرص الشرعية والرئيس هادي بدرجة رئيسية على المضي في العملية السياسية إستناداً إلى مرجعياتها الثلاث، مندداً بالأعمال العسكرية للحوثيين والممارسات القمعية تجاه المواطنين التي يمارسونها في المناطق التي يسيطرون عليها. منوهاً إلى مخاطر التدخلات الإيرانية في اليمن وأثرها على المنطقة. ولفت المستشار الرئاسي إلى أن الغالبية الساحقة من أبناء اليمن يدعمون قيام دولة اتحادية، يرونها مخرجاً لأزمة السلطة وأزمة المجتمع، التي تراكمت أسبابها خلال العقود الماضية. وطلب بن دغر من السفير الفرنسي وفرنسا وكذا المجتمع الدولي دعم هذا التوجه الذي يحمي اليمن ويجنبه مخاطر التقسيم والتدخلات الخارجية.

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