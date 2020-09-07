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صنعاء - ياسمين الخيامي - نبتة رخيصة الثمن:تحميك من سكتة القلب وتنظم السكر في الدم وتمنع هذا المرض الخطير من الانتشار في جسمك

نادراً ما يخلو بيت من الجرجير، فكثيراً ما يُستخدم في تحضير الطعام أو يُضاف إلى طبق السلطة فيكسبها طعم شهي وشكل رائع، تختلف طرق تناول الجرجير في أنحاء العالم المختلفة، ولكن غالباً ما يتفق عليه الجميع حتى الأطفال، فما هي فوائد الجرجير الصحية؟ وهل يقدم فوائد للجسم فقط؟ أم أن الأمر يشمل الشعر والأغراض الجمالية أيضاً؟.

حقاق غذائية مذهلة عن الجرجير

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نبتة رخيصة الثمن:تحميك من سكتة القلب وتنظم السكر في الدم وتمنع هذا المرض الخطير من الانتشار في جسمك

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قد لا تعلم أن الجرجير يتمتع بخصائص غذائية فريدة من نوعها، حيث يحتوي الجرجير على: كمية أكبر من فيتامين سي مقارنة بالبرتقال. كمية من حمض الفوليك أكثر من الموز. كمية من الحديد أكثر من السبانخ. كمية من الكالسيوم أكثر من الحليب.

يحتوي الجرجير على فيتامين أ، وفيتامين ب 6، وفيتامين ب 12. معادن عديدة تشمل الحديد والمغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.

فوائد الجرجير الصحية

فوائد الجرجير للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من المراض مذهلة؛ وتشمل: خفض ضغط الدم طبقاً لدراسات أجريت على نبات الجرجير وُجد أن له القدرة على خفض ضغط الدم المرتفع، ومنع تجلط الدم والأوعية الدموية، كما أنه يساعد على الوقاية من تصلب الشرايين.

صحة القلب

يعمل الجرجير على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، وبالتالي فهو يساعد في الحفاظ على صحة القلب والوقاية من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

تقوية العظام

يحتوي الجرجير على نسبة عالية من فيتامينات (أ، ك، هـ) بالإضافة إلى احتوائه على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والماغنسيوم، وبالتالي فهو يساعد على تقوية العظام والأسنان، والوقاية من مرض هشاشة العظام.

صحة العين

يحتوي على فيتامين أ الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين وتقوية النظر، بالإضافة إلى الوقاية من مرض إعتام عدسة العين والعديد من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

فوائد الجرجير لمرضى السكري

يساعد الجرجير على خفض نسبة السكر في الدم وزيادة الحساسية للأنسولين، كما أنه يقلل من أمراض الأعصاب المرتبطة بمرض السكري وبالتالي فهو يعتبر غذاء مثالي لمرضى السكري.

فوائد الجرجير للجهاز الهضمي

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تنشيط حركة الأمعاء وبالتالي تخلصها من المواد الضارة والفضلات المتراكمة فيها، كما أنه يحتوي على الكلوروفيل الذي يحتوي على بعض الإنزيمات التي تعمل على تسهيل عملية الهضم والوقاية من الإمساك.

فوائد الجرجير للجهاز التنفسي

قد يساعد على علاج نزلات البرد والتهاب الشعب الهوائية، كما أنه يعمل على طرد البلغم وعلاج السعال وذلك لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الهامة للوقاية من الأمراض.

فوائد الجرجير للوقاية من الأمراض

تساعد القيم الغذائية الجرجير في الوقاية من الأمراض الآتية:

الوقاية من السرطان

أثبتت بعض الدراسات الحديثة أهمية الجرجير في حماية الخلايا السليمة من التحول لخلايا سرطانية، خاصة أثناء العلاج حيث أنه يعمل على مقاومة الشقوق الحرة، وذلك لاحتوائه على الألياف ومضادات أكسدة وبالتالي فهو يعمل على الوقاية من مرض السرطان.

الوقاية من الأنيميا

يحتوي الجرجير على نسبة عالية من عنصر الحديد الذي يساعد على علاج فقر الدم (الأنيميا) والوقاية منها، كما أنه يحتوي على فيتامين ج الذي يساعد على امتصاص الجسم للحديد والاستفادة من فوائده.

فوائد الجرجير لتقوية المناعة

يحتوي على فيتامين (أ، ج) واللذان يساعدان على تقوية المناعة والحماية من الكثير من الأمراض، كما أنه مضاد للفيروسات والبكتيريا.

فوائد الجرجير للجنس

يُستخدم الجرجير منذ قديم الزمن في زيادة القدرة الجنسية عند الرجال، حيث وجدت الدراسات حديثاً أنه يزيد من مستوى هرمون التستوستيرون وأعداد الحيوانات المنوية، ويمكن أن يساعد على علاج ضعف الانتصاب والضعف الجنسي.

كما يزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، وتقوية وتعزيز صحة القلب، ولذلك يُستخدم الجرجير كمصدر طبيعي للخصوبة لدى الرجال، ولكن قم باستشارة الطبيب قبل تناول مكملات الجرجير بكميات علاجية.

فوائد الجرجير للتخسيس

يعتبر الجرجير من الخضروات المتوفرة والتي يسهل الحصول عليها، ويمكن تناوله بمفرده أو إضافته للسلطات، أو السندويتشات، أو أصناف الطعام الأخرى، كما يمكن صنع حساء أو شربة الجرجير، أو حتى صنع عصير الجرجير.

يحتوي كوبان من الجرجير الطازج أي حوالي 68 جرام على 7 سعرات حرارية فقط. يساعد الجرجير على فقدان الوزن، لأنه يحتوي على تركيز مرتفع من العناصر الغذائية لكل سعرة حرارية، الأمر الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يساعد على التخسيس.

فوائد الجرجير للنساء

إن الجرجير له العديد من الفوائد التي تفيد صحة الجسم بالكامل، والتي يمكن أن يستفيد منها النساء والرجال على حد سواء، وأيضاً يمكن أن تستخدم النساء الجرجير فيما يلي:

الوقاية من سرطان الثدي

وفقاً للدراسات، فإن تناول طبق من الجرجير يزيد عدد الجزئيات المقاومة للسرطان في الجهاز الدوري للجسم، والمسؤولة عن منع سرطان الثدي من النوع الثاني. علاج التهاب المفاصل عند النساء خاصة في سن اليأس. الوقاية من التشوهات الخلقية للجنين أثناء الحمل، وذلك بسبب محتواه الغني من حمض الفوليك، خاصة تشوهات الأنبوب العصبي.

فوائد الجرجير للشعر

بالنظر إلى محتوى الجرجير الرائع من الفيتامينات، فإنه بالطبع من أكثر الخضروات التي تقدم فائدة للشعر وتغذيه وتحميه من العوامل البيئية، يحتاج الشعر فيتامين أ وفيتامينات ب لتقويته ومنعه من التساقط، كما أنه مهم لإنتاج الزيوت الطبيعية للشعر، وإعطائه النعومة واللمعان.

وبما أن الجرجير من الخضروات الداكنة، مثله مثل السبانخ واللفت والبروكلي، ووفقاً للخبراء، فإن هذه الخضروات من أهم الأطعمة لصحة الشعر، وذلك لمحتواها من المعادن مثل الحديد والكالسيوم، وتُستخدم مكملات الجرجير كعلاج فعال لتساقط الشعر.

كيف تضيف الجرجير إلى النظام الغذائي؟ هناك العديد من الطرق اتي يمكن أن تدمج بها الجرجير ضمن نظامك الغذائي، ومن هذه الطرق ما يلي:

يمكن إضافة الجرجير الطازج إلى السلطة الخضراء بأنواعها. يمكن أن يضفي الجرجير المزيد من النكهة إلى السبانخ. يُضاف الجرجير إلى أنواع المعكرونة المختلفة والصلصات الخاصة بها. يُستخدم الجرجير طازجاً في أطباق الشوربة. يمكنك إضافة الجرجير إلى أطباقا لأومليت باختلاف أنواعها. الجرجير مكون شهي للعديد من أنواع الشطائر.

عمل عصير الجرجير الشهير لدى الأشخاص الأصحاء، ويمكن إضافة الزبادي أو الحليب إليه.

تحذيرات هامة من يعانى من حصوات الكلى

يُنصح بعدم تناول الجرجير، لاحتوائه على مستوى مرتفع من النيترات. إذا كنت تتناول مرققات الدم مثل الكومادين (الوارفارين)، لا ينصح بتناول الجرجير. ينبغي استشارة الطبيب عند تناوله أثناء الحمل حول المقدار الآمن منه. إذا لم يتم تخزين الجرجير بصورة جيدة فقد تتحول مادة “نيترات” إلى “نيتريت”، والتي بدورها قد تسبب ضرر إذا كانت موجودة بنسبة عالية.

يجب على المصابون بتضخم الغدة الدرقية الامتناع عن تناوله، كما أن الإفراط في تناوله يسبب الشعور بحرقان في المثانة‏.‏

يُنصح باستشارة الطبيب قبل البدء بحمية غذائية بها نسبة عالية من النباتات التي تحتوي على مادة الـ”نيترات”، خاصةً في حالة أمراض القلب والأوعية الدموية، لأن هذه الأطعمة قد تتفاعل مع الأدوية التى تحتوى بالفعل على نفس المادة، مثل “نيتروجلسرين” الذي يستخدم لعلاج الذبحة الصدرية.

المصدر: كل يوم معلومة طبية==