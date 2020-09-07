وجه بإزالة العشوائيات.. محافظ شبوة يؤكد على حماية أراضي الدولة من العبث

أكد محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، اليوم الاثنين، على احترام الملكية الخاصة للمواطنين، والحفاظ على أراضي الدولة في كافة مديريات المحافظة وحمايتها من العبث بها.

جاء ذلك خلال ترأسه لقاء مشتركا ضم قيادات السلطة القضائية والأمنية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والمصلحة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة وفق وكالة سبأ.

وشدد بن عديو على ضرورة التزام ملاك الأراضي بالهياكل العامة للمخططات السكنية والمواقع المخصصة للخدمات والمصالح العامة فيها.

وأكد على أهمية تحديد المساحات الكافية لإقامة مشاريع التنمية العقارية والاقتصادية بالمحافظة وبالذات في مركزها الإداري الأول مدينة عتق.

ووجه المحافظ، بالفصل القانوني في كافة المخالفات والمشكلات التي تواجه المصلحة..مشدداً على ضرورة تصحيح مسارات العمل الفني والهندسي والإداري فيها.

كما وجه بإيقاف المكاتب العقارية التي لا تحمل ترخيص من المصلحة والعمل على إزالة أية استحداثات أو بناء عشوائي في المواقع المخصصة للخدمات العامة في المخططات السكانية بمدينة عتق، وإزالة المباني العشوائية الواقعة بالقرب من أنبوب نقل النفط الذي يمر في أطراف المدينة.

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من جانبهما أكدا رئيسا نيابة استئناف المحافظة القاضي صالح المذحجي، والأموال العامة القاضي محسن بطم، استعدادهما الفصل القانوني في كافة القضايا التي تواجهها المصلحة.

بدوره طالب نائب رئيس الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة بالقيام بالمراجعة والتدقيق والفحص لكافة السجلات والوثائق والمستندات الرسمية فيها.

وأمس الأحد، أشاد نائب رئيس الوزراء، القائم بأعمال وزير النقل، الدكتور، سالم الخنبشي خلال لقائه المحافظ وقيادة السلطة المحلية، بالنهوض التنموي الذي تشهده محافظة شبوة في مختلف المجالات، وباستقرار الحالة الأمنية في المحافظة.

وقال الخنبشي، إن شبوة أصبحت محط أنظار الجميع اليوم باعتبارها تمثل ورشة عمل تنموية حققت النهوض بواقع مختلف القطاعات الخدمية والأساسية فيها بالتزامن مع التطور العمراني الهائل الذي تشهده مدينة عتق وبقية المديريات الاخرى.

ونوه بجهود السلطة المحلية ونجاحها الملموس على هذا الصعيد وأهمية تكاتف جهود الجميع معها من اجل مواصلة عملية البناء والتنمية بالمحافظة.



