شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذي تعز يقر تشكيل لجنة لمراقبة المخزون الغذائي ومراقبة الأسعار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أقر المكتب التنفيذي بمحافظة تعز في اجتماعه ،اليوم ، برئاسة وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي ، تشكيل لجنة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ،لمراقبة المخزون الغذائي ومراقبة الأسعار وضبط المتلاعبين يالاوزان والاسعار .



وفي الاجتماع ، تم الاتفاق على تشكيل لجنة للوقوف على تقييم مشاريع المياه والخزانات وشبكة المياه ، ومناقشة تقارير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مستوى أداء المكاتب الايرادية والرفع بالمخالفين وإحالتهم للقضاء.

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