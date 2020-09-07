ارتفاع خروقات قوى العدوان في الحديدة خلال الـ24ساعه الماضية

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة
أوضح مصدر عسكري أن اجمالي خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بلغ بـ147 خرقا خلال 24ساعة تنوع ما بين قصف جوي و تحليق لطيران الإستطلاع والطيران الحربي و قصف مدفعي و صاروخي وإطلاق نار واقامة تحصينات جديدة في عدد من المواقع.
وأكد المصدر ان طيران الاستطلاع شن غارة على المحافظة كما جرى رصد 7 عملية تحليق طيران إستطلاع و حربي و 94 أطلاق نار و 42 قصف مدفعي و صاروخي و 3 تحصينات
وأوضح المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 39 خرقا في كيلو16 توزعت بين ضرب مدفعي وإطلاق نار بمختلف الأعيرة، مشيرا إلى أن خروقات العدوان في شارع الخمسين بلغت 19 خرقا و في شارع صنعاء بلغت 13 خروقات
كما ارتكبت قوى العدوان 76 خرقا في مدينة الدريهمي وحيس والفازة والجاح والمنظر
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