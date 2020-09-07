شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. "الهلال الأحمر التركي" يدشن وحدة للمناظير في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شكري حسين/ الأناضول

دشنت جمعية الهلال الأحمر التركي، الإثنين، وحدة للمناظير بمستشفى الصداقة التعليمي في عدن، جنوبي اليمن.

ووفق مراسل الأناضول، حضر مراسم التدشين من الجانب التركي، رئيس بعثة الهلال الأحمر مصطفى آيدين، ومنسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" عبدالله صاري، ومن اليمن نائب مدير الصحة بمحافظة عدن محمد ربيد، ومدير المركز الوطني للأورام السرطانية جمال عبدالحميد، ومديرة مستشفى الصداقة كفاية الجازعي.

وقال آيدين، في تصريح للأناضول، إن وحدة المناظير بمستشفى الصداقة تم تزويدها بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، إذ تعد الأولى من نوعها في اليمن.

وأضاف: "جميعة الهلال الأحمر التركي كان لزاما عليها تقديم الدعم للشعب اليمني، لمساعدته على تجاوز محنة الحرب الدائرة منذ 6 سنوات، والتي أدت إلى تدهور مستوى الأوضاع الصحية".

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وتابع: "الدعم المقدم من الهلال التركي لا يقتصر على الجانب الصحي فحسب، بل يشمل مختلف المجالات الإغاثية والإنسانية أيضا".

بدوره قدم نائب مدير الصحة بمحافظة عدن محمد ربيد، الشكر للحكومة التركية ولجمعية الهلال الأحمر على جهود مساعدة الشعب اليمني في مختلف القطاعات والمجالات.

كما أعربت كفاية الجازعي، عن امتنانها العميق للهلال التركي ولوكالة "تيكا" وكل المنظمات والهيئات التركية على تقديم المساعدات للشعب اليمني.

وقالت الجازعي إن وحدة المناظير هي الأحدث والأفضل ليس في عدن فحسب بل في اليمن عمومًا، وستقدم خدماتها الصحية لمرضى المحافظات المجاورة لعدن وأبرزها أبين ولحج والضالع (جنوبي البلاد).

ودأب "الهلال الأحمر التركي" على تقديم مساعدات في مجالات مختلفة، بينها الصحة والأعمال الإنسانية الإغاثية، في عدد من المحافظات اليمنية.

ويشهد اليمن، منذ نحو 6 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة "الحوثي"، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.