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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 التحالف يقصف مواقع للمليشيا في العبدية بمأرب الخليج 365 ـ متابعات Advertisements قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 07/أيلول/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب. وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية استهدفت بخمس غارات مواقع للمليشيا في مديرية العبدية. ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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