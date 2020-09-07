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التحالف يقصف مواقع للمليشيا في العبدية بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

التحالف يقصف مواقع للمليشيا في العبدية بمأرب

متابعات_ الخليج 365

التحالف يقصف مواقع للمليشيا في العبدية بمأرب

 

 

 

الخليج 365 ـ متابعات

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قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 07/أيلول/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب.

 

وقالت مصادر ميدانية إن المقاتلات الحربية استهدفت بخمس غارات مواقع للمليشيا في مديرية العبدية.

 

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي

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