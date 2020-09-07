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الجيش يحبط محاولة تسلل للمليشيا شمال الضالع

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اليمن العربي ـ الضالع 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

الجيش يحبط محاولة تسلل للمليشيا شمال الضالع

الخليج 365 ـ الضالع

أحبطت قوات الجيش، اليوم الاثنين، محاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة مريس شمالي الضالع، جنوب البلاد.

 

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وبحسب مصادر، حاولت مجموعة من العناصر الحوثية التسلل باتجاه مواقع في القطاع الغربي لجبهة مريس، إلا أن قوات الجيش، أفشلت تلك المحاولة.

 

بالتزامن استهدفت مدفعية الجيش، تعزيزات المليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر.

 

وأسفرت المواجهات عن مصرع 13 من عناصر المليشيا، وجرح 20 أخرين، فيما لاذ البقية بالفرار باتجاه مديرية دمت

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