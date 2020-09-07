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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من المليشيا بغارات للتحالف في ماهلية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ مأرب
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 07/أيلول/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب.
وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية ماهلية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية سقطوا بالقصف.
وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.
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