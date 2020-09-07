شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى من المليشيا بغارات للتحالف في ماهلية بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 07/أيلول/2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية ماهلية تعرضت لقصف جوي عنيف. Advertisements وأكدت المصادر أن قتلى وجرحى من المليشيا الحوثية سقطوا بالقصف. وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والمليشيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قتلى وجرحى من المليشيا بغارات للتحالف في ماهلية بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.