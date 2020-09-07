شكرا لمتابعة خبر عن انتفاضة قبائل ”الزوب” تنجح في طرد جماعة الحوثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت انتفاضة قبائل قرية "الزوب" بمديرية القريشية، محافظة البيضاء، اليوم الإثنين، من طرد جماعة الحوثي ؛ وفقا لمصادر محلية.

وذكرت المصادر بإن مسلحين من أبناء قبائل قرية الزوب استعادوا السيطرة على المنطقة بالكامل بعد مواجهات عنيفة مع جماعة الحوثي منذ مساء أمس الأحد، بعد أيام من اقتحامها من قبل جماعة الحوثي .

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وأشارت المصادر الى أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جماعة الحوثي ، وإحراق عدد من الأطقم والعربات العسكرية التابعة لي جماعة الحوثي .

ولفتت إلى أن مسلحي القبائل استولوا على مخازن الأسلحة، بعد أن طردوا ما تبقى من جماعة الحوثي .

ونوهت المصادر بأن جماعة الحوثي لجأت إلى قصف المنازل بالدبابات والصواريخ، عقب طردها من القرية، وسط أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين.

واقتحمت جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية قرية الزوب بعشرات الآليات بعد قصف مدفعي وصاروخي عنيف أستهدف منازل المواطنين ما أسفر عن مقتل وإصابة عددا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، كما قامت بتفخيخ وتفجير ثلاثة منازل لمواطنين.