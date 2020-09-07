شكرا لمتابعة خبر عن لأول مرة ”بن دغر” يفصح عن مخاوفه بشأن تقسيم اليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبدى الدكتور أحمد عبيد بن دغر مستشار رئيس الجمهورية نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، اليوم الاثنين، مخاوفة من استمرار الصراع في اليمن الذي تسبب به جماعة الحوثي على الدولة، وما قد ينتج عنه من مخاطر قد تؤدي إلى تقسيم اليمن، وهو أمر لا يمكن للشعب اليمني القبول به، فوحدة وأمن واستقرار اليمن قضاياً لا يمكن المساومة عليها ولا يمكن السماح بحدوثها.

وأكد خلال استقباله لسفير الجمهوربة الفرنسية لدى اليمن كريستيان تيستو، أن الغالبية الساحقة من أبناء اليمن يدعمون قيام دولة اتحادية، يرونها مخرجاً لأزمة السلطة وأزمة المجتمع، التي تراكمت أسبابها خلال العقود الماضية، طالباً من السفير الفرنسي وفرنسا وكذا المجتمع الدولي دعم هذا التوجه الذي يحمي اليمن ويجنبه مخاطر التقسيم والتدخلات الخارجية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

Advertisements

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ونوه بمخاطر التدخلات الإيرانية في اليمن وأثرها على المنطقة.

وفي اللقاء بحث الجانبان الخطوات التنفيذية لاتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة العربية السعودية، والصعوبات التي تقف أمام تنفيذه، وأسباب تعثر الإجراءات في شقيها السياسي والعسكري، وأكد الجانبان حرصهما على المضي نحو استكمال آلية التنفيذ المتفق عليها في الرياض في أغسطس الماضي.

جدير بالذكر أن اليمن موحدة عبر التاريخ ولم تشهد التجزئة والتشطير الا أثناء حكم الائمة والاستعمار الاجنبي.