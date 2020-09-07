شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون ينذرون مئات الأسر في العاصمة صنعاء بسرعة سداد ايجارات لمدة مائة عام (وثيقة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انذرت جماعة الحوثي عشرات الأسر وسط العاصمة صنعاء بسرعة سداد ايجارات الأوقاف لمدة مائة عام في إطار سياسية جماعة الحوثي في البحث عن مصادر لتغطية نفقات الحرب المكلفة والتي اشعلتها بعد انقلابها على السلطة نهاية عام 2014م.

وقال أحد المتضررين لـ"الخليج 365" اليوم الإثنين أنهم فوجئوا بطلب من أوقاف الأمانة والتي تديرها جماعة الحوثي بعد إيصالهم وثيقة من خلال عاقل حارة النور تطالبهم بسداد الايجارات للأوقاف لأكثر من ثلاثين سنة متأخرة علما أنهم اشتروا المنزل قبل ثلاثين سنة على أساس انه حر وفقا لوثيقة الشراء .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

Advertisements

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف القول أنهم قاموا بهدم المنزل القديم وإعادة بنائه قبل عشرين سنة لكنهم فوجئوا بمطالبة سداد ايجارات الأوقاف لمدة ثلاثين سنة سابقة بالإضافة إلى طلب دفع ايجارات 99سنة حتى لا يتم مطالبتهم بسداد الاجار سنويا .

وأكدت المصادر إن أغلب المباني في حارة النور والتي يطلق عليها بيت هادي عيسى أوقاف وهناك أراضي حر لكن جماعة الحوثيعممت بأن الحارة كلها أجار وهو ما تسبب في خلق مشاكل للعديد من الأسر .

وقامت جماعة الحوثي باستخراج وثائق الأوقاف للجامع الكبير ومساجد أخرى في العاصمة صنعاء بعضها يرجع إلى أكثر من مائتين سنة والتي تبين أن أغلب الحارات ابتدأ من باب اليمن ووصولا حتى بيت معياد أوقاف لكن بعضها تم تحريرها بعد قيام الثورة وهو ما وضع الملاك في مأزق بين الأوقاف والبائعين السابقين الذين يصعب الوصول إليهم وأصبحوا في عداد الموتى .

هذا وتحاول جماعة الحوثي تعزيز ايراداتها بالبحث عن مصادر جديدة وتعزيز المصادر القديمة بهدف استمرارها في تمويل حروبها العبثية والتي ارهقت الشعب اليمني ودمرت الاقتصاد الوطني لذلك تطلب من المستأجرين دفع ايجارات مائة عام بالإضافة إلى دفع ايجارات الشوارع الرئيسية أمام منازلهم .