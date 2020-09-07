شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن جميلة مسلسل "باب الحارة" تصدم جمهورها بظهور فاضح وهي بدون بنطلون .. شاهد الصور والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالعظيم - اثارت الفنانة السورية دانا جبر ، التي جسدت شخصية جميلة في مسلسل باب الحارة ، اثارة موجة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورا وصفت بالفاضحة .
وظهرت دانا جبر او جميلة باب الحارة كما يسميها جمهورها ، ظهرت في الصور التي نشرتها وهي ترتدي فستان قصير جدا ، لدرجة ان متابعيها وصفوه بأنه بلوزة فقط دون بنطلون .
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وشن متابعو جميلة باب الحارة هجوما عليها حيث انتقدوا جرأتها العالية قائلين انها تمتلك موهبة جيدة يجب ان تلتفت لتطويرها بدلا من التسويق لنفسها بطرق مهينة .
وطالب المتابعين ، جميلة باب الحارة بحذف صورها الخادشة للحياء حسب وصفهم وعدم استفزازهم مرة اخرى بمثل هذة الصور الصادمة .
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