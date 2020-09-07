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صنعاء - ياسمين الخيامي - السفير اليمني في الرياض يوضح سبب ترحيل اليمنيين ويكشف سعر الجواز اليمني

تحدث السفير اليمني لدى المملكة العربية السعودية في لقاء تلفزيوني , عن إجراءات السعودة في الوظائف التي تقوم بها الجهات المسؤولة بالمملكة وقال انها مسألة سيادية تتعلق بالحكومة السعودية ورؤية 2030 , وان أي تعديل أو استثناء لليمنيين يأتي في إطار العلاقة بين الدولتين وليس عبر السفارة لأن دورها محدود وفقا للاتفاقيات الدولية.

وقال السفير الزنداني” لقناة سهيل ” ان علاقة اليمن بالمملكة استثنائية ومتميزة ويوجد في السفارة قسم سياسي معني بتنمية علاقات اليمن مع المملكة و مجلس التعاون ومنظمة التعاون الإسلامي والدول ذات التمثيل الدبلوماسي غير المقيم.

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السفير اليمني في الرياض يوضح سبب ترحيل اليمنيين ويكشف سعر الجواز اليمني

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وبشأن ترحيل بعض اليمنيين من المملكة قال الزنداني ان الأشخاص الذين يتم ترحيلهم يكون بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية ولا نملك أي صلاحية لتعديل هذه القوانين وإنما نضمن أن يتم ترحيلهم بطرق قانونية وإنسانية منظمة بالتعاون مع إدارة الوافدين في السفارة و الجهات المختصة في المملكة.

واكد السفير الزنداني ان السفارة تقوم بمراجعة أقسام الشرطة وأماكن الموقوفين في الجهات المختصة بالمملكة خدمةً للمواطنين ويوجد لجان متخصصة بالنزول الميداني إلى كل مكان في المملكة لإجراء المعاملات القنصلية وتوصيلها للمواطنين مجانا.

واوضح السفير الزنداني ان رسوم الجوازات تحددها الجهات المختصة في الحكومة اليمنية وليس السفارات وهي على 4 فئات: المواليد حتى 8 سنوات 150 ريال

من 9 إلى 18 سنة 250 ريال

وسعر جواز الطالب 100 ريال فقط

فوق 18 سنة 400 ريال

وبذلك يكون قيمة الجواز اليمني 200 ريال فقط وليس 400 كما يشاع .



