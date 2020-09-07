شكرا لبحثكم عن خبر عاجل وخطیر۔۔ تہکیر واتس مدرب منتخب الیمن ۔۔ وہذا ماحصل والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إختراق حساب الواتس الخاص بالكابتن امين السنيني .. ----------- خاص/ ألمنسق الاعلامي لمنتخب الشباب.. Advertisements ---------- أكد الكابتن أمين السنيني مدير الجهاز الفني لمنتخب الشباب انه منذ الساعة الثالثة عصر قام مجهولون (بتهكير) حسابه الخاص بالواتس آب . وأعلن الكابتن أمين السنيني أن المخترقين قاموا بإرسال رسائل عشوائية لاصدقاءه وزملاءه وفي المجموعات المضاف اليها في الواتس. وطالب الكابتن أمين السنيني عدم التعامل مع الرسائل التي تُرسل من رقمه عبر تطبيق الواتس آب حتى يتم معالجة المشكلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل وخطیر۔۔ تہکیر واتس مدرب منتخب الیمن ۔۔ وہذا ماحصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.