المليشيا تسيطر على مناطق جديدة في ماهلية بمأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ مأرب سيطرت مليشيا الحوثي على مناطق جديدة في مديرية ماهلية بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المليشيا سيطرت على مناطق "الصدارة، السائلة والخرابة، ومناطق أخرى". وجاءت هذه السيطرة بعد أيام من سيطرتهم على "العمـود" مركز المديرية. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات المليشيا

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