غارات للتحالف تدمر عربات عسكرية للمليشيا في الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 الخليج 365 ـ متابعات شنت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، الإثنين 7 سبتمبر 2020م، غارات جوية استهدفت أطقماً وتجمعات لمليشيات الحوثي في جبهتي صرواح بمأرب والنضود بالجوف (شمالي شرق اليمن).

Advertisements وقال "المركز الإعلامي للقوات المسلحة" على صفحته بموقع "تويتر"، إن مقاتلات التحالف استهدفت ثلاثة أطقم قتالية وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النضود شرقي مدينة الحزم بالجوف. وأضاف، إن غارات أخرى لمقاتلات التحالف دمرت أطقما كانت تحمل تعزيزات لمليشيات الحوثي غربي جبهة صروح غربي محافظة مأرب. وأشار إلى أن الغارات أسفرت عن مصرع جميع عناصر المليشيات الذين كانوا على متن الأطقم

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