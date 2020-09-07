ذمار.. مواطن في عتمة يقتل ستة من أفراد أسرته بينهم أمه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أقدم مواطن من أبناء مديرية عتمة بمحافظة ذمار، السبت 5 سبتمبر 2020م، على ارتكاب جريمة بشعة بقتل ستة من أفراد أسرته في ظروف غامضة.



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وذكرت مصادر أن المواطن صبر يوسف البروي، من أبناء منطقة "بروة" مخلاف السمل التابعة لمديرية عتمة، أقدم على قتل ستة من أفراد أسرته بينهم والدته وشقيقه وطفلين ورضيع يبلغ من العمر شهرين أبناء شقيقه دون معرفة دوافع الجريمة.

وأضافت المصادر أن الضحايا هم "أبو صبر يوسف البروي (35 عاما) شقيقه - سلال ابو الصبر يوسف البروي (8 اعوام) ابن شقيقه - اظهار ابو الصبر يوسف البروي (7 اعوام) ابنة شقيقه - عزالدين صابر يوسف البروي (رضيع يبلغ من العمر شهرين) ابن شقيقه - نجمة ناصر علي البروي (65 عاما) والدته - سليم البروي (33 عاما) - بالإضافة إلى اصابة الطفل عزيز ابو الصبر يوسف البروي (9 اعوام) ابن شقيقه".

ولفتت المصادر أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الجاني وتقوم بالتحقيق معه لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة