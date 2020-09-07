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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شرطة السير بوادي حضرموت تؤكد استمرار حملة ضبط الدراجات النارية غير مرقمة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد مدير شرطة السير بوادي وصحراء حضرموت العقيد فائز العامري، استمرار حملة ترقيم الدراجات النارية غير المرقمة.
واوضح العامري في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ،ان الحملة عملت على ترقيم اكثر من ثلاثة الف دراجة نارية في أربع مديريات كمرحلة أولى منذ اسبوعين من تدشينها ، فيما تم ترقيم ٧٠٠ مركبة مجمركة ومجهولة باللوائح الموقتة تطوعا..مشيراً الى ان الحملة ستتوسع الى جميع مديريات الوادي والصحراء بالاضافة الى ضبط المركبات الغير مرقمة وإزالة العواكس ومنع حمل السلاح بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.
ودعا ، المواطنين الى الترقيم الطوعي لما لها من أهمية مرورية وأمنية لحفظ الأمن والاستقرار ..مشيدا بجهود رؤساء وأفراد شرطة السير بتنفيذ الحملات في المديريات.
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