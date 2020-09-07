شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر اسرائيلي يكشف عن تحرك عماني مرتقب سيقلب الخليج.. وهكذا جاء الرد من السلطنة ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف إعلامي مُقرَّب من الموساد، عن تحرك عماني مرتقب سيحدث هزة في الخليج، وذلك بعد اتفاق التطبيع الذي أجرته الإمارات مع كيان الاحتلال.

وقال الإعلامي العربي - الصهيوني، إسرائيل مجيد على حسابه في "تويتر": "خاص مصدر رسمي من وزارة الخارجية الإسرائيلية: سلطنة عُمان ومملكة البحرين أنهيا خطوات التطبيع مع إسرائيل".

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وأضاف "مجيد": "سيتم الإعلان عن السلام الدائم معهما بالتوالي قريبًا.. تعليقي: إيران يتم تطويقها بالتدريج عربيًا وإسرائيليًا كخطوة أولى؛ تمهيدًا لعزلها وتدميرها عالميًا كخطوة ثانية".

وفي السياق، نفى مصدر عماني صحة المعلومات التي يروجها الإعلامي الصهيوني المقرب من الموساد، مؤكدًا أن سلطنة عمان لم تتفق على أي تطبيع رسمي مع الاحتلال.

جدير بالذكر أن الإمارات وقعت اتفاقية رسمية مع الاحتلال الإسرائيلي لتطبيع العلاقات كاملة، فيما تزعم تقارير عبرية أن البحرين وسلطنة عمان ستنفذ ذات الخطوة، ثم السعودية والكويت وقطر.