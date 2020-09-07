حصيلة أسبوع من خسائر المليشيا في نهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

قال العقيد فيصل ناصر مختار، رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية السابعة إن الجيش والمقاومة يلقنون المليشيا الحوثية الهزائم والخسائر، التي لا تنسى، نظراً للأعداد الكبيرة التي تزج بهم إلى الموت.



وأضاف، في تصريح لموقع الجيش، أن الجيش خلال الـ”7″ الأيام الماضية استعاد مواقع عسكرية مهمة في نجد العتق، إضافة إلى استعادة آليات عسكرية، وتدمير أخرى خلال المعارك.

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وأكد أن 15 عربة تم استعادتها من المليشيا، وعدداً من الأسلحة الثقيلة والعشرات من “العيارات” المتوسطة, وكميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة “الكلاشينكوف”.

ووجه العقيد فيصل ناصر رسالته إلى المواطنين، ممن يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بأن عليهم المحافظة على أولادهم وشبابهم، وعدم السماح لمن يعبث بهم، ويسوقهم إلى حتفهم، مشيراً إلى أن المليشيا تترك جثث القتلى، كما هي في الشعاب والأدوية.

وأضاف أن معنويات الجيش كبيرة وفي صمود راسخ، وأن النصر قريب، وسيأتي من ثبات المقاتلين، الذين يجرعون المليشيا الحوثية الانكسارات، والهزائم، في مختلف الجبهات التي تواجه مشروع الحوثي التدميري