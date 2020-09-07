الزراعة و (الفاو) تدشنان حملة تحصين مرض طاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشنت وزارة الزراعة والري ، ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة الفاو ، اليوم ،حملة تحصين مرض طاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام والماعز ومعالجة الطفيليات الداخلية والخارجية ، في محافظتي عدن والضالع .



وتتضمن الحملة التي تستمر 12 يوم ، عبر فرق تحصين موزعة على المديريات المستهدفة ، تطعيم جميع الحيوانات لمجابهة بعض الامراض المنتشرة مثل دودة الذبابة الحلزونية التي سببت خسائر كبيرة لمربين الحيوانات.

Advertisements

وأشاد وكيل محافظة الضالع نبيل العفيف ، بدور وزارة الزراعة والري على تنفيذها مثل هذه الحملات التي تساهم في الحفاظ على الثروة الحيوانية في المحافظة..مؤكداً أهمية تقديم الدعم المتواصل للمحافظة للمساهمة في زيادة الانتاج الحيواني والنباتي الذي يستفيد منه ابناء المجتمع ويخدم اقتصاد البلاد في القطاع الزراعي والحيواني .

كما اشار مدير ادارة الوبائيات والقائم بأعمال المدير العام للصحة الحيوانية والحجر البيطري الدكتور مصطفى الطيار ، ان هذه الحملة التي تأتي ضمن خطط الوزارة التحسينية للقطاع الزراعي تساهم في حماية الثروة الحيوانية والنباتية من خلال التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والري ومنظمة الاغدية والزراعه (الفاو) ومكاتب الزراعة بالمحافظات المستهدفة والسلطات المحليات التي تساعد في تسهيل عملية تنفيذ تلك الحملات التحصينية بطرق ميسرة .. مؤكدا اهمية توعية مربين الاغنام والماعز بأهمية الابلاغ عن اي امراض تصيب الماشية اثناء عمل الفرق الميدانية .

من جانبه اوضحا كل من مدير مكتب الزراعة بالضالع المهندس محمد ناجي ، ومدير مكتب الزراعة بعدن صالح السكران ، ان هذه الحمله تستهدف ثلاث مديريات في الضالع عبر عشر فرق ميدانية مكونة من فنيين واطباء بيطريين تعمل بالميدان لتطعيم جميع الحيوانات ، و تنفذ في عدد من مديريات عدن عبر خمس فرق ميدانية تساعد في توعية المربين بأهمية التلقيح للمواشي والاضرار التي يتسببها عبر الاهتمام بعملية التحصين .