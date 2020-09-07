نائب رئيس الوزراء يوجه بضرورة البدء في إجراءات تشغيل ميناء قنا بشبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه نائب رئيس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال الدكتور سالم الخنبشي، بضرورة البدء في إجراءات تشغيل ميناء قنا بمحافظة شبوة عملاً بقرار رئيس الجمهورية بهذا الشأن.



وناقش الخنبشي خلال لقائه ،اليوم، محافظ شبوة محمد صالح بن عديو ووكلاء المحافظة وعدد من القيادات الامنية والعسكرية والجهات ذات العلاقة ،جملة من القضايا الفنية والمالية المرتبطة بتشغيل الميناء، ومتطلبات عملية إنجاز استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء المكونات الأساسية له.

Advertisements

وجدد نائب رئيس الوزراء ،على الاهمية الاستراتيجية لمشروع الميناء..منوها بدوره في إنعاش الحركة التجارية والاقتصادية والتنموية التي تشهدها المحافظة.

من جانبه ،ثمن محافظ شبوة ،استجابة الحكومة ووزارة النقل للتعاون مع المحافظة ومساعدتها على تشغيل الميناء وإنجاز مشروعه بصورة متكاملة.

كما استعرضا رئيس مؤسسة موانئ البحر العربي سالم باسمير، والهيئة العامة لشؤون البحرية يسلم بن عمرو ،الدراسات الأولية لموقع الميناء، والذي يتميز بمواصفات طبيعية غير متواجدة في غيره من موانئ المنطقة.