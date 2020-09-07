شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الإثنين الموافق 7 سبتمبر/ أيلول 2020 وهي كالتالي:

أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بصنعاء اليوم https://www.elyamnelaraby.com/499575/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/499576/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/499601/ التحالف يعترض ويدمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة https://www.elyamnelaraby.com/499603/ اليمن.. تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/499611/ المشتركة تتمكن من كسر هجوم حوثي على الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/499615/ 56 خرقا حوثياً بمناطق متفرقة جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/499616/ المشتركة تفشل محاولات حوثية لإعادة ترتيب صفوفها بـ4 قطاعات بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/499618/ قصف حوثي على قرى سكنية ومزارع المواطنين بالجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/499623/ استهداف حوثي على منازل المواطنين بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/499624/

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.