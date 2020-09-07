استهداف حوثي على منازل المواطنين بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران، سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، واستهدفت منازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وذكرت مصادر محلية في الجبلية أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 والقذائف عيار 82 منازل المواطنين في عُزَل سكنية وألحقت أضرار بممتلكات السكان. Advertisements وأوضحت المصادر عن قيام عناصر مسلحة تابعة للحوثيين بإطلاق النار صوب المزارع والطرقات المؤدية إليها مستهدفة المزارعين بأنواع الأسلحة الرشاشة والمتوسطة. وتصاعدت وتيرة الانتهاكات الحوثية جنوب الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية أواخر العام 2018، ارتكبت المليشيات فيها آلاف الخروقات في ظل صمت وتخاذل أممي تجاه تصعيد الحوثيين.

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