- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استهداف حوثي على منازل المواطنين بالحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
واصلت مليشيات الحوثي الموالية لإيران، سلسلة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في الحديدة، واستهدفت منازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وذكرت مصادر محلية في الجبلية أن المليشيات قصفت بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 والقذائف عيار 82 منازل المواطنين في عُزَل سكنية وألحقت أضرار بممتلكات السكان.
وأوضحت المصادر عن قيام عناصر مسلحة تابعة للحوثيين بإطلاق النار صوب المزارع والطرقات المؤدية إليها مستهدفة المزارعين بأنواع الأسلحة الرشاشة والمتوسطة.
وتصاعدت وتيرة الانتهاكات الحوثية جنوب الحديدة منذ بدء الهدنة الأممية أواخر العام 2018، ارتكبت المليشيات فيها آلاف الخروقات في ظل صمت وتخاذل أممي تجاه تصعيد الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف حوثي على منازل المواطنين بالحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.