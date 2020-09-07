قصف حوثي على قرى سكنية ومزارع المواطنين بالجاح جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي – الذراع الإيرانية – في اليمن قرى سكنية ومزارع المواطنين، في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، في إطار انتهاكاتها لوقف إطلاق النار.

وقالت مصادر محلية: إن المليشيات قصفت قرى سكنية ومزارع المواطنين بقذائف الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف عيار 82 والقذائف عيار 60. Advertisements وأضافت المصادر أن قصف المليشيات الحوثية المتواصل بأسلحة مختلفة تسبب بحالة من الخوف بين أوساط المواطنين لا سيما الأطفال والنساء. موضحة أن استهداف المليشيات خلّف خسائر في مزارع المواطنين؛ إذ أُتلِفت بعض المحاصيل الزراعية. هذا وتواصل المليشيات الحوثية خروقاتها المتكررة والسافرة للهدنة الأممية في قرى ومدن متفرقة جنوب محافظة الحديدة في ظل صمت أممي مطبق

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