المشتركة تفشل محاولات حوثية لإعادة ترتيب صفوفها بـ4 قطاعات بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
الحديدة - الخليج 365
أفشلت القوات المشتركة في الساعات الماضية محاولات حوثية لإعادة ترتيب صفوفها قرب خطوط التماس في أربعة قطاعات بمدينة ومحافظة الحديدة عقب الخسائر الفادحة والفشل الذريع لهجماتها التي شنتها مؤخرًا ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في جبهة الساحل الغربي.
وأفاد مصدر عسكري أن المليشيات الحوثية التابعة لإيران حاولت نشر دفعات قتالية جديدة واستحداث تحصينات قرب خطوط التماس في شارع الخمسين وشمال شرق المطار داخل مدينة الحديدة وشمال شرق مدينة الدُّريهمي وجنوب شرق مدينة التُّحيتا وشرق منطقة الجبلية وباءت جميعها بالفشل وتلقت خسائر جديدة في صفوفها.
مؤكدًا أن مدفعية القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة موقِعة قتلى وجرحى في صفوف عناصر المليشيات وإجبار البقية على الفرار.
ولفت إلى أن كل تحركات المليشيات الحوثية مرصودة بدقة، الأمر الذي يجعلها صيدًا سهلًا للقوات المشتركة.
يشار الى أن المليشيات الحوثية حاولت في الأسبوعين الماضيين تحقيق اختراقات صوب المناطق المحررة في القطاعات المشار إليها، بمشاركة دفعات قتالية جديدة تطلق عليها مسميات كتائب الموت وكتائب الحسين، انكسرت جميعها أمام يقظة وصلابة القوات المشتركة.
وفي السياق أخمدت القوات المشتركة في الساعات الماضية، مصادر نيران حوثية عيار 14:5 و12:7 استهدفت قرى آهلة بالسكان ومزارع مواطنين شرق منطقتي الجاح بمديرية بيت الفقيه والفازة بمديرية التُّحيتا، والضواحي الشمالية لمركز مديرية حَيْس
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