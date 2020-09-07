56 خرقا حوثياً بمناطق متفرقة جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

رصدت القوات المشتركة 56 خرقًا ارتكبتها المليشيات الحوثية في مناطق متفرقة جنوب الحديدة.



وقالت مصادر في وحدة الرصد والمتابعة بالقوات المشتركة: إن المليشيات الحوثية قامت بارتكاب خروقات وأعمال عدائية، طالت مدن ومناطق سكنية في الجبلية والفازة والتُّحيتا وحَيْس والجاح والدُّريهمي ومدينة الحديدة.

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وذكرت المصادر أن المليشيات قصفت المدن والمناطق السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، 82، 60، وبقذائفBMB، وفتحت أسلحتها الرشاشة عيار 12.7 وعيار14.5 وسلاح القناصة بشكل هستري.

وأوضحت أن عمليات القصف والاستهداف طالت القرى والمدن السكنية ومزارع المواطنين والطرقات العامة والفرعية جنوب المحافظة.

يُذكر أن المليشيات الحوثية رفعت من خروقاتها اليومية للهدنة الأممية؛ إذ ارتكبت 73 خرقًا يوم أمس السبت، ليرتفع معدل الخروقات إلى 127خرقًا في 48 ساعة الماضية، في تحدٍ واضح لنسف جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.