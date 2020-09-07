المشتركة تتمكن من كسر هجوم حوثي على الجبلية جنوب الحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

الحديدة - الخليج 365

تمكنت القوات المشتركة من كسر هجوم شنته مليشيات الحوثي على منطقة الجبلية التابعة لمديرية التُّحيتا بالحديدة.



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مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية ذكرت أن مجاميع مسلحة تابعة للمليشيات شنت هجومًا واسعًا تصدت له القوات المشتركة بعد أن خاضت مع المجاميع الحوثية اشتباكات عنيفة استمرت ساعات، استخدمت فيها أنواع الأسلحة والقذائف.

وأكدت المصادر أن أبطال القوات المشتركة كبدوا عناصر المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، موقِعة قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار يجرون وراءهم أذيال الهزيمة والانكسار.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية الموالية لإيران تواصل تصعيدها العسكري جنوب الحديدة؛ محاولة تحقيق اختراق في صفوف القوات المشتركة وباءت جميعها بالفشل، وتلقت على إثرها الضربات المتتالية على أيدي أبطال القوات المشتركة