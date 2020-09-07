شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن.. تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

حضرموت - الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، عن مستجدات ⁧‫كورونا⁩ خلال الساعات الأخيرة.



Advertisements

‏وأفادت اللجنة، بتسجيل (4) حالات إصابة جديدة، (3) ⁧‫حضرموت⁩، (1) ⁧‫المهرة⁩.

‏ وأشارت إلى أنه "تم تسجيل (3) حالات شفاء جميعها من ⁧‫حضرموت⁩، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة".

‏وبحسب اللجنة، يرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (1987) منها (572) وفاة و(1200)