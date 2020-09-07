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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن.. تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
حضرموت - الخليج 365
أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا، عن مستجدات كورونا خلال الساعات الأخيرة.
وأفادت اللجنة، بتسجيل (4) حالات إصابة جديدة، (3) حضرموت، (1) المهرة.
وأشارت إلى أنه "تم تسجيل (3) حالات شفاء جميعها من حضرموت، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة".
وبحسب اللجنة، يرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (1987) منها (572) وفاة و(1200)
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