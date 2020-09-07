شكرا لقرائتكم خبر عن طلب هام وعاجل من "ترامب" إلى الملك سلمان بشأن قطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، اتصالًا بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، حثّه خلاله على ضرورة التفاوض لحل الأزمة الخليجية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، في بيان عقب المحادثة الهاتفية، إن" الرئيس (ترامب) شدد على أهمية الاتفاقيات بين إسرائيل والإمارات، كما بحث الطرفان سبل تعزيز الأمن والازدهار الإقليمي، كما حثّ الرئيس المملكة العربية السعودية على التفاوض مع دول الخليج الأخرى لحل الخلافات".

وبحسب البيان، "أشاد الرئيس (ترامب) برئاسة السعودية لمجوعة الـ20، كما رحب بفتح الأجواء السعودية للرحلات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة التي بدأت بالرحلة التاريخية الأسبوع الماضي بين تل أبيب وأبو ظبي.."

في سياق متصل، قال مصدر دبلوماسي أمريكي، اليوم، إن واشنطن أجرت مشاورات مع الدول الخليجية لحل الأزمة مع قطر، مشيرًا إلى أنها تجري بالتعاون مع الكويت وأن الأجواء إيجابية.

وأشار المصدر إلى أن جهود الحل يقودها مسؤولون من البيت الأبيض ووزارة الخارجية، أبرزهم مستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية جاريد كوشنر، الذي زار المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

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كما ذكر أن الرئيس "ترامب" يبذل جهودًا لحل الأزمة الخليجية، بحلول الشهر المقبل، وفقًا لموقع "الخليج أون لاين".

وكان جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في تصريحات الأربعاء الماضي، إن قادة دول الخليج يرون أن أزمة حصار قطر قد طالت أكثر مما ينبغي وإنهم يريدون حلها.

وجاءت تصريحات "كوشنر" بعيد لقائه والوفد المرافق له أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وتقود الكويت وساطة للحل وإنهاء الأزمة الخليجية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع إلى ما كانت عليه بين دول مجلس التعاون، بسبب تمسك الإمارات والسعودية بمواقفهما.

ومنذ يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين العلاقات مع قطر، بداعي دعمها الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة .