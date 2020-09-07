شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون "شريفة" زوجة أبو شهاب في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور العارية التي نشرتها اليوم .. كل شيء على الطبيعة أحلى !! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلت نجمة باب الحارة جومانا مراد، التي حازت إعجاب الجمهور من خلال مشاركتها في المسلسل السوري الشهير باب الحارة، لتصبح أشهر النجمات في الشارع السوري.

وظهرت جومانا مراد من خلال جلسة تصوير باطلالة بالفستان الأزرق القصير، والمكياج الرائع، ليظهر جمالها الساحر، وتلقت العديد من التعليقات من محبيها، مؤكدين اطلالتها الرهيبة.

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• أمير سعودي يذهل الجميع بوسامته الخارقة ويخطف قلوب الفتيات ..شاهد ما الذي حدث له .."صور"

• عاجـــل: الكويت تصحو على جريمة اخلاقية مروعة ليس لها مثيل في تاريخ البلاد.. شاهد ما الذي حدث

• هل تذكرون "شريفة" زوجة أبو شهاب في مسلسل باب الحارة .. شاهدو الصور العارية التي نشرتها اليوم .. كل شيء على الطبيعة أحلى !!

• قناة MBC تعيد نشر لقطة فاضحة لـ رامز جلال مع فنانة مصرية مشهورة في برنامج "رامز مجنون رسمي" .. احتضنها من الخلف فصرخت في وجهه : "طلقني" وحدث ما لم يكن بالحسبان ..شاهد

• شاهد الفضيحة : تسريب فيديو لعضو بمجلس الشورى في البحرين وهو يمارس الجنس مع فتاة قاصر ..وملك البلاد يدخل على الخط !!

• عاجل : مقتل نجمة طيور الجنة ومحبوبة الاطفال برصاصة غادرة ..شاهد

• زوجة الفنان عاصي الحلاني تذهل الجميع بجمالها الخارق .. ظهرت كأنها حورية من الجنة وتراقصت بطريقة مثيرة ..وما حدث في عيد ميلادها صدم الجميع ..شاهد الفيديو

• اردغان يتعرض لضربة قاتلة في منطقته الحساسة ..لن تصدقو من هو الجاني وكيف تعاملت معه الحراسة ..شاهد الفيديو

Advertisements

• فتاة مغربية شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC فأذهلت لجنة التحكيم من شدة جمالها .. الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدثت الفضيحة على المسرح .. شاهد الفيديو

• شاهد المفاجأة التي ستحدث لجسمك اذا شربت عصير الليمون يومياً !!

• العربية تعلن في خبر عاجل .. قرار صارم من إدارة التلفزيون بفصل هذة المذيعة نهائيا بعد إدانتها بسرقة عطور واكسسوارات .. لن تصدق من تكون هذة المذيعة السارقة !؟

• الخطوط الجوية السعودية تفاجئ الجميع بإعلان جديد عن موعد عودة الرحلات الدولية وتكشف عن تغير طارئ في الرحلات الداخلية

• بالصور ..شاهد ماذا فعل مدير شركة سياحية في السعودية مع فتاة تقدمت لوظيفة في مكتبه ..فضيحة تهز المملكة

• فنانة كويتية شهيرة تصدم متابعيها بفيديو صادم وفضيحة أخلاقية للخادمتين اللواتي يعملن في منزلها ..والمفاجأة التي عثرت عليها في هواتفهن عند تفتيشها ..شاهد

• الكشف عن مفاجأة غير متوقعة حدثت في المباراة النارية التي جمعت بين كرواتيا والبرتغال وانتهت بفوز الأخير 4 - 1 ..شاهد بالفيديو جنون عصام الشوالي

• أسد يخطف عروس من قبضة عريسها في غمضة عين.. شاهد كيف تصرف الزوج الجبان عندما غرس الأسد مخالبه في جسدها .. "فيديو’’

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

وشاركت جومانا مراد بعد غياب 7 سنوات في بطولة مسلسل "خيانة عهد" التي تدور أحداثه حول "عهد" التي تمتلك مصنع ملابس وتهتم بعملها وعلائلتها كثيرا، ولكنها تتعرض لمشكلة كبيرة بعد اكتشافها لابنها خالد أنور بادمانه للمخدرات وتجتهد لتصليح الأمور.