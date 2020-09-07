شكرا لبحثكم عن خبر نهاية مأساوية لشاب يمني بعد يوم واحد فقط من منشور الحادي على فيسبوك والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نهاية مأساوية لشاب يمني بعد يوم واحد فقط من منشور الحادي على فيسبوك

افادت مصادر يوم السبت، بأنه تم العثور على جثة شاب يمني في منزله بعد يوم من منشور يحمل "افكار الحادية". ونوهت المصادر بأن الانباء متضاربة بين أنه انتحر أو قتل.

وارتفعت في الآونة الأخيرة حالات الالحاد بين الشباب بفعل تأثيرات الغزو الثقافي والفكري وغسيل الدماغ من قبل تيارات وجهات لاهوتيه تختفي وراء مسميات متعددة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نهاية مأساوية لشاب يمني بعد يوم واحد فقط من منشور الحادي على فيسبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.