شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يصدر بياناً عسكرياً حول اليمن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال التحالف العربي بقيادة السعودية مساء يوم الأحد، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني، أطلقها الحوثيون صوب المملكة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الحوثيون باتجاه المملكة.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأن الحوثيين يستهدفون الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يصدر بياناً عسكرياً حول اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.