شكرا لبحثكم عن خبر التحالف يصدر بياناً عسكرياً حول اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

قال التحالف العربي بقيادة السعودية مساء يوم الأحد، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني، أطلقها الحوثيون صوب المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها الحوثيون باتجاه المملكة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف بأن الحوثيين يستهدفون الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة