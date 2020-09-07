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يزيد بن سلمان - شبوة - مقتل شاب يمني مغترب في امريكا (الاسم والصورة)

مقتل المغترب اليمني زيد الزنداني في نيويورك البالغ من العمر 31 عاما. Advertisements بعد تعرضه لاطلاق نار الساعه الرابعه فجرا وهو في سيارته في مدينة بروكلن نيويورك حيث تعرض لطلقتي نار في وجهه وعنقه وتم اسعافه الى المستشفى وقد فارق الحياه وفي السياق الشرطه تحقق في الامر ولم يعرف الجاني.

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