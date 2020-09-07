شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يزعمون أسر "بحيبح" في معارك مأرب والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - الحوثيون يزعمون أسر "بحيبح" في معارك مأرب

زعمت جماعة الحوثيين مساء اليوم الأحد، أسر قائد القوات الحكومية في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب. وقالت وسائل إعلام موالية للجماعة نقلا عن مصدر عسكري قوله “إن الحوثيين أسروا قائد القوات الحكومية في جبهة رحبة ” الشيخ جمال علي بحيبح”. ولم يصدر من القوات الحكومية حتى اللحظة أي تعليق على تلك المزاعم.



وتشهد محافظة مارب معارك عنيفة منذ أسابيع بين الجيش ومسلحي الحوثيين الذي يسعون للسيطرة على المحافظة النفطية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يزعمون أسر "بحيبح" في معارك مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.